EverValue Coin 价格 (EVA)
今天 EverValue Coin (EVA) 的实时价格为 0.599173 USD。目前其市值为 $ 8.66M USD。EVA 兑换 USD 的价格为实时更新。
EverValue Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.13K USD
- EverValue Coin 当天价格变化为 +3.85%
- 其循环供应量为 14.44M USD
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今天内，EverValue Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02221225。
在过去30天内，EverValue Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0216311638。
在过去60天内，EverValue Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2475191452。
在过去90天内，EverValue Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02221225
|+3.85%
|30天
|$ +0.0216311638
|+3.61%
|60天
|$ +0.2475191452
|+41.31%
|90天
|$ 0
|--
EverValue Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.30%
+3.85%
+2.62%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.
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|1 EVA 兑换 AUD
A$0.96466853
|1 EVA 兑换 GBP
￡0.4793384
|1 EVA 兑换 EUR
€0.57520608
|1 EVA 兑换 USD
$0.599173
|1 EVA 兑换 MYR
RM2.67830331
|1 EVA 兑换 TRY
₺21.15679863
|1 EVA 兑换 JPY
¥94.11809484
|1 EVA 兑换 RUB
₽66.52617819
|1 EVA 兑换 INR
₹51.38507648
|1 EVA 兑换 IDR
Rp9,664.07929219
|1 EVA 兑换 PHP
₱34.68013324
|1 EVA 兑换 EGP
￡E.30.41402148
|1 EVA 兑换 BRL
R$3.79875682
|1 EVA 兑换 CAD
C$0.86280912
|1 EVA 兑换 BDT
৳71.6011735
|1 EVA 兑换 NGN
₦927.50782054
|1 EVA 兑换 UAH
₴25.20121638
|1 EVA 兑换 VES
Bs30.557823
|1 EVA 兑换 PKR
Rs166.89963915
|1 EVA 兑换 KZT
₸314.52388289
|1 EVA 兑换 THB
฿20.52766698
|1 EVA 兑换 TWD
NT$19.70080824
|1 EVA 兑换 CHF
Fr0.5392557
|1 EVA 兑换 HKD
HK$4.65557421
|1 EVA 兑换 MAD
.د.م6.0516473