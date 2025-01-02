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EVA Intelligence 价格 (EVAI)

USD

EVA Intelligence (EVAI) 实时价格图表

$0.01862553
$0.01862553$0.01862553
+3.10%(1D)

今天 EVA Intelligence (EVAI) 的价格

今天 EVA Intelligence (EVAI) 的实时价格为 0.01862553 USD。目前其市值为 $ 312.91K USD。EVAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
EVA Intelligence 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 512.44 USD
- EVA Intelligence 当天价格变化为 +3.19%
- 其循环供应量为 16.80M USD

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EVA Intelligence (EVAI) 价格表现 USD

今天内，EVA Intelligence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00057632
在过去30天内，EVA Intelligence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064275418
在过去60天内，EVA Intelligence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0112462142
在过去90天内，EVA Intelligence 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00057632+3.19%
30天$ -0.0064275418-34.50%
60天$ -0.0112462142-60.38%
90天$ 0--

EVA Intelligence (EVAI) 价格分析

EVA Intelligence 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01803718
$ 0.01803718$ 0.01803718

$ 0.01862755
$ 0.01862755$ 0.01862755

$ 0.662222
$ 0.662222$ 0.662222

--

+3.19%

+6.01%

EVA Intelligence (EVAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 312.91K
$ 312.91K$ 312.91K

$ 512.44
$ 512.44$ 512.44

16.80M
16.80M 16.80M

什么是EVA Intelligence (EVAI)

Eva Intelligence is working on the development of an L1 chain, with distributed neural nodes, which allows the execution of models in a distributed way. The nodes execute decentralized applications called EVO´s. The sum of all the EVO´s integrates a higher intelligence called EVA. Developed by EVA Labs Foundation, the EVA blockchain is specialized in the execution of AI models, preventing centralization and single control.

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EVA Intelligence (EVAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 EVA Intelligence (EVAI) 的其他问题

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EVAI 兑换为当地货币

1 EVAI 兑换 AUD
A$0.029800848
1 EVAI 兑换 GBP
0.014900424
1 EVAI 兑换 EUR
0.0180667641
1 EVAI 兑换 USD
$0.01862553
1 EVAI 兑换 MYR
RM0.0832561191
1 EVAI 兑换 TRY
0.6576674643
1 EVAI 兑换 JPY
¥2.9247669759
1 EVAI 兑换 RUB
2.0765603397
1 EVAI 兑换 INR
1.5969529422
1 EVAI 兑换 IDR
Rp300.4117321359
1 EVAI 兑换 PHP
1.0791632082
1 EVAI 兑换 EGP
￡E.0.9454319028
1 EVAI 兑换 BRL
R$0.115478286
1 EVAI 兑换 CAD
C$0.0268207632
1 EVAI 兑换 BDT
2.225750835
1 EVAI 兑换 NGN
28.7874329127
1 EVAI 兑换 UAH
0.7843210683
1 EVAI 兑换 VES
Bs0.94990203
1 EVAI 兑换 PKR
Rs5.190935211
1 EVAI 兑换 KZT
9.7770994629
1 EVAI 兑换 THB
฿0.6384831684
1 EVAI 兑换 TWD
NT$0.6122211711
1 EVAI 兑换 CHF
Fr0.016762977
1 EVAI 兑换 HKD
HK$0.1447203681
1 EVAI 兑换 MAD
.د.م0.1883041083