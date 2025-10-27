Eva AI Companion（EVA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000679 $ 0.00000726 24H最低价 $ 0.00000679 24H最高价 $ 0.00000726 历史最高 $ 0.00022567 最低价 $ 0.0000063 涨跌幅（1H） -0.22% 涨跌幅（1D） +6.69% 漲跌幅（7D） +8.95%

Eva AI Companion（EVA）当前实时价格为 $0.00000724。过去 24 小时内，EVA 的交易价格在 $ 0.00000679 至 $ 0.00000726 之间波动，市场活跃度显著。EVA 的历史最高价为 $ 0.00022567，历史最低价为 $ 0.0000063。

从短期表现来看，EVA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 +6.69%，过去 7 天内累计变动为 +8.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eva AI Companion（EVA）市场信息

市值 $ 7.24K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.24K 流通量 999.51M 总供应量 999,514,526.731575

Eva AI Companion 的当前市值为 $ 7.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EVA 的流通量为 999.51M，总供应量是 999514526.731575，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.24K。