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EURC 价格 (EURC)

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EURC (EURC) 实时价格图表

$1.033
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今天 EURC (EURC) 的价格

今天 EURC (EURC) 的实时价格为 1.033 USD。目前其市值为 $ 82.95M USD。EURC 兑换 USD 的价格为实时更新。
EURC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.98M USD
- EURC 当天价格变化为 -0.08%
- 其循环供应量为 80.22M USD

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EURC (EURC) 价格表现 USD

今天内，EURC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000857815866125
在过去30天内，EURC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0193509824
在过去60天内，EURC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0452951906
在过去90天内，EURC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0695365903956654

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000857815866125-0.08%
30天$ -0.0193509824-1.87%
60天$ -0.0452951906-4.38%
90天$ -0.0695365903956654-6.30%

EURC (EURC) 价格分析

EURC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

-0.27%

-0.08%

-0.49%

EURC (EURC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 82.95M
$ 82.95M$ 82.95M

$ 18.98M
$ 18.98M$ 18.98M

80.22M
80.22M 80.22M

什么是EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

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EURC (EURC) 资源

官网

大家还在问：关于 EURC (EURC) 的其他问题

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EURC 兑换为当地货币

1 EURC 兑换 AUD
A$1.66313
1 EURC 兑换 GBP
0.8264
1 EURC 兑换 EUR
0.99168
1 EURC 兑换 USD
$1.033
1 EURC 兑换 MYR
RM4.61751
1 EURC 兑换 TRY
36.47523
1 EURC 兑换 JPY
¥162.26364
1 EURC 兑换 RUB
114.69399
1 EURC 兑换 INR
88.59008
1 EURC 兑换 IDR
Rp16,661.28799
1 EURC 兑换 PHP
59.79004
1 EURC 兑换 EGP
￡E.52.43508
1 EURC 兑换 BRL
R$6.54922
1 EURC 兑换 CAD
C$1.48752
1 EURC 兑换 BDT
123.4435
1 EURC 兑换 NGN
1,599.06334
1 EURC 兑换 UAH
43.44798
1 EURC 兑换 VES
Bs52.683
1 EURC 兑换 PKR
Rs287.74215
1 EURC 兑换 KZT
542.25269
1 EURC 兑换 THB
฿35.39058
1 EURC 兑换 TWD
NT$33.96504
1 EURC 兑换 CHF
Fr0.9297
1 EURC 兑换 HKD
HK$8.02641
1 EURC 兑换 MAD
.د.م10.4333