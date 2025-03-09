Ethos Reserve Note 价格 (ERN)
今天 Ethos Reserve Note (ERN) 的实时价格为 0.952186 USD。目前其市值为 $ 188.31K USD。ERN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethos Reserve Note 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.00K USD
- Ethos Reserve Note 当天价格变化为 +0.34%
- 其循环供应量为 197.69K USD
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今天内，Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032625。
在过去30天内，Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0560662351。
在过去60天内，Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0404613349。
在过去90天内，Ethos Reserve Note 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050978230529487。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0032625
|+0.34%
|30天
|$ -0.0560662351
|-5.88%
|60天
|$ -0.0404613349
|-4.24%
|90天
|$ -0.0050978230529487
|-0.53%
Ethos Reserve Note 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.34%
-1.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ERN 兑换 AUD
A$1.50445388
|1 ERN 兑换 GBP
￡0.73318322
|1 ERN 兑换 EUR
€0.87601112
|1 ERN 兑换 USD
$0.952186
|1 ERN 兑换 MYR
RM4.19914026
|1 ERN 兑换 TRY
₺34.6595704
|1 ERN 兑换 JPY
¥140.95209358
|1 ERN 兑换 RUB
₽84.78264144
|1 ERN 兑换 INR
₹82.97348804
|1 ERN 兑换 IDR
Rp15,609.60405984
|1 ERN 兑换 PHP
₱54.4650392
|1 ERN 兑换 EGP
￡E.48.24726462
|1 ERN 兑换 BRL
R$5.50363508
|1 ERN 兑换 CAD
C$1.36162598
|1 ERN 兑换 BDT
৳115.81438318
|1 ERN 兑换 NGN
₦1,442.7046179
|1 ERN 兑换 UAH
₴39.28719436
|1 ERN 兑换 VES
Bs60.939904
|1 ERN 兑换 PKR
Rs266.93582324
|1 ERN 兑换 KZT
₸467.6661539
|1 ERN 兑换 THB
฿32.1362775
|1 ERN 兑换 TWD
NT$31.26978824
|1 ERN 兑换 CHF
Fr0.83792368
|1 ERN 兑换 HKD
HK$7.39848522
|1 ERN 兑换 MAD
.د.م9.26476978
|1 ERN 兑换 MXN
$19.29128836