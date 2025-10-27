Etherland（ELAND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00169186 $ 0.00169186 $ 0.00169186 24H最低价 $ 0.00175967 $ 0.00175967 $ 0.00175967 24H最高价 24H最低价 $ 0.00169186$ 0.00169186 $ 0.00169186 24H最高价 $ 0.00175967$ 0.00175967 $ 0.00175967 历史最高 $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 最低价 $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 涨跌幅（1H） +1.50% 涨跌幅（1D） +3.96% 漲跌幅（7D） -2.27% 漲跌幅（7D） -2.27%

Etherland（ELAND）当前实时价格为 $0.00176559。过去 24 小时内，ELAND 的交易价格在 $ 0.00169186 至 $ 0.00175967 之间波动，市场活跃度显著。ELAND 的历史最高价为 $ 0.447864，历史最低价为 $ 0.00151247。

从短期表现来看，ELAND 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.50%，过去 24 小时内变动为 +3.96%，过去 7 天内累计变动为 -2.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Etherland（ELAND）市场信息

市值 $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 72.43K$ 72.43K $ 72.43K 流通量 40.88M 40.88M 40.88M 总供应量 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Etherland 的当前市值为 $ 72.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELAND 的流通量为 40.88M，总供应量是 41024063.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.43K。