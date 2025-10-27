Etherex Liquid Staking Token（REX33）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.21588 $ 0.21588 $ 0.21588 24H最低价 $ 0.227987 $ 0.227987 $ 0.227987 24H最高价 24H最低价 $ 0.21588$ 0.21588 $ 0.21588 24H最高价 $ 0.227987$ 0.227987 $ 0.227987 历史最高 $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 最低价 $ 0.21588$ 0.21588 $ 0.21588 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） -4.70% 漲跌幅（7D） -18.59% 漲跌幅（7D） -18.59%

Etherex Liquid Staking Token（REX33）当前实时价格为 $0.216362。过去 24 小时内，REX33 的交易价格在 $ 0.21588 至 $ 0.227987 之间波动，市场活跃度显著。REX33 的历史最高价为 $ 0.583351，历史最低价为 $ 0.21588。

从短期表现来看，REX33 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 -4.70%，过去 7 天内累计变动为 -18.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Etherex Liquid Staking Token（REX33）市场信息

市值 $ 18.63M$ 18.63M $ 18.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.63M$ 18.63M $ 18.63M 流通量 86.12M 86.12M 86.12M 总供应量 86,115,423.25053956 86,115,423.25053956 86,115,423.25053956

Etherex Liquid Staking Token 的当前市值为 $ 18.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。REX33 的流通量为 86.12M，总供应量是 86115423.25053956，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.63M。