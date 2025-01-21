Ethereum Gold 价格 (ETHG)
今天 Ethereum Gold (ETHG) 的实时价格为 0.02392475 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ETHG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethereum Gold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 133.63 USD
- Ethereum Gold 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 ETHG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ETHG 价格信息的首选平台。
今天内，Ethereum Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Ethereum Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022215135。
在过去60天内，Ethereum Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003915093。
在过去90天内，Ethereum Gold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02057503238652188。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0022215135
|+9.29%
|60天
|$ +0.0003915093
|+1.64%
|90天
|$ -0.02057503238652188
|-46.23%
Ethereum Gold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ethereum Gold carries out a new upgraded POW+POS+POC multi-consensus mechanism on the original Ethereum underlying technology architechture, gathers the computing power of global miners, and continues to maintain the original POW chain.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ETHG 兑换 AUD
A$0.0382796
|1 ETHG 兑换 GBP
￡0.0193790475
|1 ETHG 兑换 EUR
€0.02296776
|1 ETHG 兑换 USD
$0.02392475
|1 ETHG 兑换 MYR
RM0.1069436325
|1 ETHG 兑换 TRY
₺0.8517211
|1 ETHG 兑换 JPY
¥3.721255615
|1 ETHG 兑换 RUB
₽2.4161605025
|1 ETHG 兑换 INR
₹2.0697301225
|1 ETHG 兑换 IDR
Rp392.20895364
|1 ETHG 兑换 PHP
₱1.39816239
|1 ETHG 兑换 EGP
￡E.1.20389342
|1 ETHG 兑换 BRL
R$0.1442662425
|1 ETHG 兑换 CAD
C$0.03445164
|1 ETHG 兑换 BDT
৳2.9171447675
|1 ETHG 兑换 NGN
₦37.1501125525
|1 ETHG 兑换 UAH
₴1.0103421925
|1 ETHG 兑换 VES
Bs1.2919365
|1 ETHG 兑换 PKR
Rs6.671655785
|1 ETHG 兑换 KZT
₸12.692079875
|1 ETHG 兑换 THB
฿0.81439849
|1 ETHG 兑换 TWD
NT$0.783296315
|1 ETHG 兑换 CHF
Fr0.021532275
|1 ETHG 兑换 HKD
HK$0.186134555
|1 ETHG 兑换 MAD
.د.م0.239725995