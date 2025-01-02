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Ethereans 价格 (OS)

USD

Ethereans (OS) 实时价格图表

$0.455907
$0.455907$0.455907
+1.90%(1D)

今天 Ethereans (OS) 的价格

今天 Ethereans (OS) 的实时价格为 0.455907 USD。目前其市值为 $ 390.26K USD。OS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethereans 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.96 USD
- Ethereans 当天价格变化为 +1.93%
- 其循环供应量为 856.01K USD

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Ethereans (OS) 价格表现 USD

今天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00861654
在过去30天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0802988087
在过去60天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1159165886
在过去90天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060452966046475

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00861654+1.93%
30天$ -0.0802988087-17.61%
60天$ +0.1159165886+25.43%
90天$ -0.0060452966046475-1.30%

Ethereans (OS) 价格分析

Ethereans 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.446977
$ 0.446977$ 0.446977

$ 0.457591
$ 0.457591$ 0.457591

$ 74.06
$ 74.06$ 74.06

--

+1.93%

-1.37%

Ethereans (OS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 390.26K
$ 390.26K$ 390.26K

$ 32.96
$ 32.96$ 32.96

856.01K
856.01K 856.01K

什么是Ethereans (OS)

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

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Ethereans (OS) 资源

官网

大家还在问：关于 Ethereans (OS) 的其他问题

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OS 兑换为当地货币

1 OS 兑换 AUD
A$0.7294512
1 OS 兑换 GBP
0.3647256
1 OS 兑换 EUR
0.43767072
1 OS 兑换 USD
$0.455907
1 OS 兑换 MYR
RM2.03790429
1 OS 兑换 TRY
16.09807617
1 OS 兑换 JPY
¥71.55916272
1 OS 兑换 RUB
50.605677
1 OS 兑换 INR
39.08946618
1 OS 兑换 IDR
Rp7,353.33768021
1 OS 兑换 PHP
26.37877902
1 OS 兑换 EGP
￡E.23.14639839
1 OS 兑换 BRL
R$2.89500945
1 OS 兑换 CAD
C$0.65650608
1 OS 兑换 BDT
54.4808865
1 OS 兑换 NGN
705.73491786
1 OS 兑换 UAH
19.17544842
1 OS 兑换 VES
Bs23.251257
1 OS 兑换 PKR
Rs126.99289485
1 OS 兑换 KZT
239.31926151
1 OS 兑换 THB
฿15.60569661
1 OS 兑换 TWD
NT$14.99022216
1 OS 兑换 CHF
Fr0.4103163
1 OS 兑换 HKD
HK$3.54239739
1 OS 兑换 MAD
.د.م4.6046607