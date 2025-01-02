Ethereans 价格 (OS)
今天 Ethereans (OS) 的实时价格为 0.455907 USD。目前其市值为 $ 390.26K USD。OS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethereans 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.96 USD
- Ethereans 当天价格变化为 +1.93%
- 其循环供应量为 856.01K USD
在获取 MEXC 上从 OS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 OS 价格信息的首选平台。
今天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00861654。
在过去30天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0802988087。
在过去60天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1159165886。
在过去90天内，Ethereans 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060452966046475。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00861654
|+1.93%
|30天
|$ -0.0802988087
|-17.61%
|60天
|$ +0.1159165886
|+25.43%
|90天
|$ -0.0060452966046475
|-1.30%
Ethereans 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.93%
-1.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 OS 兑换 AUD
A$0.7294512
|1 OS 兑换 GBP
￡0.3647256
|1 OS 兑换 EUR
€0.43767072
|1 OS 兑换 USD
$0.455907
|1 OS 兑换 MYR
RM2.03790429
|1 OS 兑换 TRY
₺16.09807617
|1 OS 兑换 JPY
¥71.55916272
|1 OS 兑换 RUB
₽50.605677
|1 OS 兑换 INR
₹39.08946618
|1 OS 兑换 IDR
Rp7,353.33768021
|1 OS 兑换 PHP
₱26.37877902
|1 OS 兑换 EGP
￡E.23.14639839
|1 OS 兑换 BRL
R$2.89500945
|1 OS 兑换 CAD
C$0.65650608
|1 OS 兑换 BDT
৳54.4808865
|1 OS 兑换 NGN
₦705.73491786
|1 OS 兑换 UAH
₴19.17544842
|1 OS 兑换 VES
Bs23.251257
|1 OS 兑换 PKR
Rs126.99289485
|1 OS 兑换 KZT
₸239.31926151
|1 OS 兑换 THB
฿15.60569661
|1 OS 兑换 TWD
NT$14.99022216
|1 OS 兑换 CHF
Fr0.4103163
|1 OS 兑换 HKD
HK$3.54239739
|1 OS 兑换 MAD
.د.م4.6046607