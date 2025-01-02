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Ethena USDe 价格 (USDE)

USD

Ethena USDe (USDE) 实时价格图表

$0.997502
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今天 Ethena USDe (USDE) 的价格

今天 Ethena USDe (USDE) 的实时价格为 0.997504 USD。目前其市值为 $ 5.86B USD。USDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethena USDe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.41M USD
- Ethena USDe 当天价格变化为 +0.09%
- 其循环供应量为 5.87B USD

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Ethena USDe (USDE) 价格表现 USD

今天内，Ethena USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00086348
在过去30天内，Ethena USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038176473
在过去60天内，Ethena USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031408408
在过去90天内，Ethena USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021529856135249

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00086348+0.09%
30天$ -0.0038176473-0.38%
60天$ -0.0031408408-0.31%
90天$ -0.0021529856135249-0.21%

Ethena USDe (USDE) 价格分析

Ethena USDe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.995633
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$ 0.999689
$ 0.999689$ 0.999689

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

-0.10%

+0.09%

-0.04%

Ethena USDe (USDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.86B
$ 5.86B$ 5.86B

$ 60.41M
$ 60.41M$ 60.41M

5.87B
5.87B 5.87B

什么是Ethena USDe (USDE)

Ethena is a delta-hedged synthetic dollar with native crypto yield derived from staking and perpetual funding rate

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Ethena USDe (USDE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ethena USDe (USDE) 的其他问题

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USDE 兑换为当地货币

1 USDE 兑换 AUD
A$1.5960064
1 USDE 兑换 GBP
0.7980032
1 USDE 兑换 EUR
0.95760384
1 USDE 兑换 USD
$0.997504
1 USDE 兑换 MYR
RM4.45884288
1 USDE 兑换 TRY
35.22186624
1 USDE 兑换 JPY
¥156.56822784
1 USDE 兑换 RUB
110.722944
1 USDE 兑换 INR
85.52599296
1 USDE 兑换 IDR
Rp16,088.77194112
1 USDE 兑换 PHP
57.71558144
1 USDE 兑换 EGP
￡E.50.64327808
1 USDE 兑换 BRL
R$6.3341504
1 USDE 兑换 CAD
C$1.43640576
1 USDE 兑换 BDT
119.201728
1 USDE 兑换 NGN
1,544.11624192
1 USDE 兑换 UAH
41.95501824
1 USDE 兑换 VES
Bs50.872704
1 USDE 兑换 PKR
Rs277.8547392
1 USDE 兑换 KZT
523.61977472
1 USDE 兑换 THB
฿34.14456192
1 USDE 兑换 TWD
NT$32.79793152
1 USDE 兑换 CHF
Fr0.8977536
1 USDE 兑换 HKD
HK$7.75060608
1 USDE 兑换 MAD
.د.م10.0747904