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Ethena Staked USDe 价格 (SUSDE)

USD

Ethena Staked USDe (SUSDE) 实时价格图表

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+0.30%(1D)

今天 Ethena Staked USDe (SUSDE) 的价格

今天 Ethena Staked USDe (SUSDE) 的实时价格为 1.14 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SUSDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethena Staked USDe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.58M USD
- Ethena Staked USDe 当天价格变化为 +0.36%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ethena Staked USDe (SUSDE) 价格表现 USD

今天内，Ethena Staked USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00405977
在过去30天内，Ethena Staked USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0066957900
在过去60天内，Ethena Staked USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0255389640
在过去90天内，Ethena Staked USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.035794338959963

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00405977+0.36%
30天$ +0.0066957900+0.59%
60天$ +0.0255389640+2.24%
90天$ +0.035794338959963+3.24%

Ethena Staked USDe (SUSDE) 价格分析

Ethena Staked USDe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

+0.04%

+0.36%

+0.38%

Ethena Staked USDe (SUSDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 56.58M
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什么是Ethena Staked USDe (SUSDE)

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Ethena Staked USDe (SUSDE) 资源

白皮书
官网

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SUSDE 兑换为当地货币

1 SUSDE 兑换 AUD
A$1.8468
1 SUSDE 兑换 GBP
0.9234
1 SUSDE 兑换 EUR
1.1058
1 SUSDE 兑换 USD
$1.14
1 SUSDE 兑换 MYR
RM5.1186
1 SUSDE 兑换 TRY
40.356
1 SUSDE 兑换 JPY
¥180.5988
1 SUSDE 兑换 RUB
116.5536
1 SUSDE 兑换 INR
98.1312
1 SUSDE 兑换 IDR
Rp18,387.0942
1 SUSDE 兑换 PHP
66.8154
1 SUSDE 兑换 EGP
￡E.57.6384
1 SUSDE 兑换 BRL
R$6.9426
1 SUSDE 兑换 CAD
C$1.6302
1 SUSDE 兑换 BDT
139.0572
1 SUSDE 兑换 NGN
1,767.4332
1 SUSDE 兑换 UAH
48.1992
1 SUSDE 兑换 VES
Bs60.42
1 SUSDE 兑换 PKR
Rs317.4558
1 SUSDE 兑换 KZT
601.578
1 SUSDE 兑换 THB
฿39.5808
1 SUSDE 兑换 TWD
NT$37.6428
1 SUSDE 兑换 CHF
Fr1.0374
1 SUSDE 兑换 HKD
HK$8.8692
1 SUSDE 兑换 MAD
.د.م11.4456