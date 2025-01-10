Ethena Staked ENA 图标

Ethena Staked ENA 价格 (SENA)

USD

Ethena Staked ENA (SENA) 实时价格图表

$0.9216
$0.9216$0.9216
+4.10%(1D)

今天 Ethena Staked ENA (SENA) 的价格

今天 Ethena Staked ENA (SENA) 的实时价格为 0.914585 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SENA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ethena Staked ENA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 806.40K USD
- Ethena Staked ENA 当天价格变化为 +3.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 SENA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SENA 价格信息的首选平台。

Ethena Staked ENA (SENA) 价格表现 USD

今天内，Ethena Staked ENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02998953
在过去30天内，Ethena Staked ENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0547889460
在过去60天内，Ethena Staked ENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4184617817
在过去90天内，Ethena Staked ENA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.58085612149255163

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02998953+3.39%
30天$ -0.0547889460-5.99%
60天$ +0.4184617817+45.75%
90天$ +0.58085612149255163+174.05%

Ethena Staked ENA (SENA) 价格分析

Ethena Staked ENA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.867537
$ 0.867537$ 0.867537

$ 0.96597
$ 0.96597$ 0.96597

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

-1.88%

+3.39%

-19.30%

Ethena Staked ENA (SENA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 806.40K
$ 806.40K$ 806.40K

0.00
0.00 0.00

什么是Ethena Staked ENA (SENA)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Ethena Staked ENA (SENA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ethena Staked ENA (SENA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SENA 兑换为当地货币

1 SENA 兑换 AUD
A$1.4816277
1 SENA 兑换 GBP
0.74081385
1 SENA 兑换 EUR
0.88714745
1 SENA 兑换 USD
$0.914585
1 SENA 兑换 MYR
RM4.10648665
1 SENA 兑换 TRY
32.376309
1 SENA 兑换 JPY
¥144.8885557
1 SENA 兑换 RUB
93.5071704
1 SENA 兑换 INR
78.7274768
1 SENA 兑换 IDR
Rp14,751.36890255
1 SENA 兑换 PHP
53.60382685
1 SENA 兑换 EGP
￡E.46.2414176
1 SENA 兑换 BRL
R$5.56982265
1 SENA 兑换 CAD
C$1.30785655
1 SENA 兑换 BDT
111.5610783
1 SENA 兑换 NGN
1,417.9542923
1 SENA 兑换 UAH
38.6686538
1 SENA 兑换 VES
Bs48.473005
1 SENA 兑换 PKR
Rs254.68448495
1 SENA 兑换 KZT
482.6265045
1 SENA 兑换 THB
฿31.7543912
1 SENA 兑换 TWD
NT$30.1995967
1 SENA 兑换 CHF
Fr0.83227235
1 SENA 兑换 HKD
HK$7.1154713
1 SENA 兑换 MAD
.د.م9.1824334