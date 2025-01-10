Etheism 价格 (E)
今天 Etheism (E) 的实时价格为 49.84 USD。目前其市值为 $ 49.84K USD。E 兑换 USD 的价格为实时更新。
Etheism 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 51.08 USD
- Etheism 当天价格变化为 -0.99%
- 其循环供应量为 1.00K USD
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今天内，Etheism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.50196526913823。
在过去30天内，Etheism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12.1852719520。
在过去60天内，Etheism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.1901436720。
在过去90天内，Etheism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -197.97509586716138。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.50196526913823
|-0.99%
|30天
|$ -12.1852719520
|-24.44%
|60天
|$ -40.1901436720
|-80.63%
|90天
|$ -197.97509586716138
|-79.88%
Etheism 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.99%
-5.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Etheism is an ERC-20 token with serial numbers that incorporates a unique feature: it embeds an SVG image of an 'Etheist Freak' directly within the token’s transaction data. This image is generated using a mathematical formula inspired by DNA sequencing, evolving as the token supply decreases. Unlike standard ERC-721 tokens, which use separate protocols for storing images, Etheism integrates its image directly into the token itself. This approach establishes Etheism as a protocol distinct from traditional token standards.
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|1 E 兑换 AUD
A$80.2424
|1 E 兑换 GBP
￡40.3704
|1 E 兑换 EUR
€48.3448
|1 E 兑换 USD
$49.84
|1 E 兑换 MYR
RM223.7816
|1 E 兑换 TRY
₺1,765.8312
|1 E 兑换 JPY
¥7,870.7328
|1 E 兑换 RUB
₽5,050.7856
|1 E 兑换 INR
₹4,283.2496
|1 E 兑换 IDR
Rp803,870.8552
|1 E 兑换 PHP
₱2,913.6464
|1 E 兑换 EGP
￡E.2,519.412
|1 E 兑换 BRL
R$301.0336
|1 E 兑换 CAD
C$71.7696
|1 E 兑换 BDT
৳6,079.4832
|1 E 兑换 NGN
₦77,151.3232
|1 E 兑换 UAH
₴2,112.7176
|1 E 兑换 VES
Bs2,641.52
|1 E 兑换 PKR
Rs13,898.3824
|1 E 兑换 KZT
₸26,203.8784
|1 E 兑换 THB
฿1,723.9656
|1 E 兑换 TWD
NT$1,642.7264
|1 E 兑换 CHF
Fr45.3544
|1 E 兑换 HKD
HK$387.7552
|1 E 兑换 MAD
.د.م501.3904