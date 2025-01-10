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ETHDOWN 价格 (ETHDOWN)

USD

ETHDOWN (ETHDOWN) 实时价格图表

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-1.70%(1D)

今天 ETHDOWN (ETHDOWN) 的价格

今天 ETHDOWN (ETHDOWN) 的实时价格为 0.03756535 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ETHDOWN 兑换 USD 的价格为实时更新。
ETHDOWN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.45K USD
- ETHDOWN 当天价格变化为 -1.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ETHDOWN (ETHDOWN) 价格表现 USD

今天内，ETHDOWN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00065220692976615
在过去30天内，ETHDOWN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0046237123
在过去60天内，ETHDOWN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0135800242
在过去90天内，ETHDOWN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.119129283071454

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00065220692976615-1.70%
30天$ +0.0046237123+12.31%
60天$ -0.0135800242-36.15%
90天$ -0.119129283071454-76.02%

ETHDOWN (ETHDOWN) 价格分析

ETHDOWN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.035276
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$ 0.04102724
$ 0.04102724$ 0.04102724

$ 10.54
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+4.35%

-1.70%

+10.46%

ETHDOWN (ETHDOWN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 8.45K
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什么是ETHDOWN (ETHDOWN)

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ETHDOWN (ETHDOWN) 资源

官网

大家还在问：关于 ETHDOWN (ETHDOWN) 的其他问题

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ETHDOWN 兑换为当地货币

1 ETHDOWN 兑换 AUD
A$0.060855867
1 ETHDOWN 兑换 GBP
0.0304279335
1 ETHDOWN 兑换 EUR
0.0364383895
1 ETHDOWN 兑换 USD
$0.03756535
1 ETHDOWN 兑换 MYR
RM0.1686684215
1 ETHDOWN 兑换 TRY
1.32981339
1 ETHDOWN 兑换 JPY
¥5.951102747
1 ETHDOWN 兑换 RUB
3.840681384
1 ETHDOWN 兑换 INR
3.233625328
1 ETHDOWN 兑换 IDR
Rp605.8926571105
1 ETHDOWN 兑换 PHP
2.2017051635
1 ETHDOWN 兑换 EGP
￡E.1.899304096
1 ETHDOWN 兑换 BRL
R$0.2287729815
1 ETHDOWN 兑换 CAD
C$0.0537184505
1 ETHDOWN 兑换 BDT
4.582221393
1 ETHDOWN 兑换 NGN
58.240567333
1 ETHDOWN 兑换 UAH
1.588262998
1 ETHDOWN 兑换 VES
Bs1.99096355
1 ETHDOWN 兑换 PKR
Rs10.4608230145
1 ETHDOWN 兑换 KZT
19.823235195
1 ETHDOWN 兑换 THB
฿1.304268952
1 ETHDOWN 兑换 TWD
NT$1.240407857
1 ETHDOWN 兑换 CHF
Fr0.0341844685
1 ETHDOWN 兑换 HKD
HK$0.292258423
1 ETHDOWN 兑换 MAD
.د.م0.377156114