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ETHA Lend 价格 (ETHA)

USD

ETHA Lend (ETHA) 实时价格图表

$0.00232865
$0.00232865$0.00232865
-2.30%(1D)

今天 ETHA Lend (ETHA) 的价格

今天 ETHA Lend (ETHA) 的实时价格为 0.00232865 USD。目前其市值为 $ 18.43K USD。ETHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
ETHA Lend 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.98 USD
- ETHA Lend 当天价格变化为 -2.39%
- 其循环供应量为 7.91M USD

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ETHA Lend (ETHA) 价格表现 USD

今天内，ETHA Lend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ETHA Lend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011946624
在过去60天内，ETHA Lend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017895295
在过去90天内，ETHA Lend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.39%
30天$ +0.0011946624+51.30%
60天$ +0.0017895295+76.85%
90天$ 0--

ETHA Lend (ETHA) 价格分析

ETHA Lend 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00230174
$ 0.00230174$ 0.00230174

$ 0.00238777
$ 0.00238777$ 0.00238777

$ 5.66
$ 5.66$ 5.66

-0.04%

-2.39%

-36.31%

ETHA Lend (ETHA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.43K
$ 18.43K$ 18.43K

$ 3.98
$ 3.98$ 3.98

7.91M
7.91M 7.91M

什么是ETHA Lend (ETHA)

The ETHA token is an ERC-20 token, that will give its holder on-chain voting rights for protocol parameters, amendments, upgrades, as well as granting them at a later stage shares of the protocol fees. Furthermore, it can be used to mine additional tokens by providing liquidity..

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ETHA Lend (ETHA) 资源

官网

大家还在问：关于 ETHA Lend (ETHA) 的其他问题

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ETHA 兑换为当地货币

1 ETHA 兑换 AUD
A$0.0037491265
1 ETHA 兑换 GBP
0.0018862065
1 ETHA 兑换 EUR
0.0022587905
1 ETHA 兑换 USD
$0.00232865
1 ETHA 兑换 MYR
RM0.0104556385
1 ETHA 兑换 TRY
0.0825040695
1 ETHA 兑换 JPY
¥0.3675774025
1 ETHA 兑换 RUB
0.235985391
1 ETHA 兑换 INR
0.200124181
1 ETHA 兑换 IDR
Rp37.5588657095
1 ETHA 兑换 PHP
0.136132879
1 ETHA 兑换 EGP
￡E.0.1177132575
1 ETHA 兑换 BRL
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1 ETHA 兑换 BDT
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1 ETHA 兑换 NGN
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1 ETHA 兑换 UAH
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1 ETHA 兑换 VES
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