EternalAI 今日价格

EternalAI (EAI) 今日实时价格为 $ 0.00145583，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 EAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00145583 每 EAI。

EternalAI 目前市值在 $ 463,638 排名第 #-，流通供应量为 318.47M EAI。过去 24 小时内，EAI 的交易价格在 $ 0.00143614（低点）和 $ 0.00145998（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.289074，而历史最低价为 $ 0.0012552。

短期表现方面，EAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.24%。过去一天，总交易量达到 $ 12.05。

EternalAI（EAI）市场信息

市值 $ 463.64K$ 463.64K $ 463.64K 成交量（24H） $ 12.05$ 12.05 $ 12.05 完全稀释市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 流通量 318.47M 318.47M 318.47M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EternalAI 的当前市值为 $ 463.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.05。EAI 的流通量为 318.47M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.46M。