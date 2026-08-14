Eternal Stake Finance 今日价格

Eternal Stake Finance (ESF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.76%。当前 ESF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ESF。

Eternal Stake Finance 目前市值在 $ 306,773 排名第 #-，流通供应量为 1.25B ESF。过去 24 小时内，ESF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00105961，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ESF 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 -4.94%。过去一天，总交易量达到 $ 4.77K。

Eternal Stake Finance（ESF）市场信息

市值 $ 306.77K$ 306.77K $ 306.77K 成交量（24H） $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K 完全稀释市值 $ 490.84K$ 490.84K $ 490.84K 流通量 1.25B 1.25B 1.25B 总供应量 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141

Eternal Stake Finance 的当前市值为 $ 306.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.77K。ESF 的流通量为 1.25B，总供应量是 1999995498.772141，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 490.84K。