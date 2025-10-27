ESV Capital（ESVC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01363516 $ 0.01363516 $ 0.01363516 24H最低价 $ 0.01431859 $ 0.01431859 $ 0.01431859 24H最高价 24H最低价 $ 0.01363516$ 0.01363516 $ 0.01363516 24H最高价 $ 0.01431859$ 0.01431859 $ 0.01431859 历史最高 $ 0.193934$ 0.193934 $ 0.193934 最低价 $ 0.00539879$ 0.00539879 $ 0.00539879 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） +32.58% 漲跌幅（7D） +32.58%

ESV Capital（ESVC）当前实时价格为 $0.01378039。过去 24 小时内，ESVC 的交易价格在 $ 0.01363516 至 $ 0.01431859 之间波动，市场活跃度显著。ESVC 的历史最高价为 $ 0.193934，历史最低价为 $ 0.00539879。

从短期表现来看，ESVC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +32.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ESV Capital（ESVC）市场信息

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 99,999,918.126461 99,999,918.126461 99,999,918.126461

ESV Capital 的当前市值为 $ 1.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ESVC 的流通量为 100.00M，总供应量是 99999918.126461，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。