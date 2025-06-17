EstaliaX 价格 (ESXA)
今天 EstaliaX (ESXA) 的实时价格为 0.32611 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ESXA 兑换 USD 的价格为实时更新。
EstaliaX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- EstaliaX 当天价格变化为 +0.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，EstaliaX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00134554。
在过去30天内，EstaliaX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2719280301。
在过去60天内，EstaliaX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，EstaliaX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00134554
|+0.41%
|30天
|$ +0.2719280301
|+83.39%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EstaliaX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.46%
+0.41%
-12.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ESXA 兑换 VND
₫8,581.58465
|1 ESXA 兑换 AUD
A$0.4989483
|1 ESXA 兑换 GBP
￡0.2380603
|1 ESXA 兑换 EUR
€0.2804546
|1 ESXA 兑换 USD
$0.32611
|1 ESXA 兑换 MYR
RM1.3827064
|1 ESXA 兑换 TRY
₺12.8454729
|1 ESXA 兑换 JPY
¥47.1522449
|1 ESXA 兑换 RUB
₽25.5637629
|1 ESXA 兑换 INR
₹28.1269875
|1 ESXA 兑换 IDR
Rp5,346.0647184
|1 ESXA 兑换 KRW
₩444.8955675
|1 ESXA 兑换 PHP
₱18.5197869
|1 ESXA 兑换 EGP
￡E.16.3576776
|1 ESXA 兑换 BRL
R$1.7903439
|1 ESXA 兑换 CAD
C$0.4402485
|1 ESXA 兑换 BDT
৳39.8636864
|1 ESXA 兑换 NGN
₦504.0323549
|1 ESXA 兑换 UAH
₴13.5433483
|1 ESXA 兑换 VES
Bs33.26322
|1 ESXA 兑换 PKR
Rs92.354352
|1 ESXA 兑换 KZT
₸167.1476805
|1 ESXA 兑换 THB
฿10.598575
|1 ESXA 兑换 TWD
NT$9.6235061
|1 ESXA 兑换 AED
د.إ1.1968237
|1 ESXA 兑换 CHF
Fr0.2641491
|1 ESXA 兑换 HKD
HK$2.5567024
|1 ESXA 兑换 MAD
.د.م2.967601
|1 ESXA 兑换 MXN
$6.1765234