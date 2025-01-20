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Escrowed Illuvium 2 价格 (SILV2)

USD

Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 实时价格图表

$21.19
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-6.10%(1D)

今天 Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 的价格

今天 Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 的实时价格为 21.28 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SILV2 兑换 USD 的价格为实时更新。
Escrowed Illuvium 2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 656.63 USD
- Escrowed Illuvium 2 当天价格变化为 -5.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 价格表现 USD

今天内，Escrowed Illuvium 2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.19838942132247
在过去30天内，Escrowed Illuvium 2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.3037157440
在过去60天内，Escrowed Illuvium 2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.5551378880
在过去90天内，Escrowed Illuvium 2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -1.19838942132247-5.33%
30天$ -3.3037157440-15.52%
60天$ -11.5551378880-54.30%
90天$ 0--

Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 价格分析

Escrowed Illuvium 2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 20.45
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$ 22.93
$ 22.93$ 22.93

$ 99.8
$ 99.8$ 99.8

-1.37%

-5.33%

-5.86%

Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 656.63
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什么是Escrowed Illuvium 2 (SILV2)

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Escrowed Illuvium 2 (SILV2) 资源

官网

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SILV2 兑换为当地货币

1 SILV2 兑换 AUD
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1 SILV2 兑换 GBP
17.2368
1 SILV2 兑换 EUR
20.4288
1 SILV2 兑换 USD
$21.28
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RM95.5472
1 SILV2 兑换 TRY
757.3552
1 SILV2 兑换 JPY
¥3,319.68
1 SILV2 兑换 RUB
2,171.624
1 SILV2 兑换 INR
1,841.5712
1 SILV2 兑换 IDR
Rp348,852.4032
1 SILV2 兑换 PHP
1,244.6672
1 SILV2 兑换 EGP
￡E.1,071.2352
1 SILV2 兑换 BRL
R$129.3824
1 SILV2 兑换 CAD
C$30.6432
1 SILV2 兑换 BDT
2,585.3072
1 SILV2 兑换 NGN
33,094.656
1 SILV2 兑换 UAH
895.888
1 SILV2 兑换 VES
Bs1,149.12
1 SILV2 兑换 PKR
Rs5,929.0336
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1 SILV2 兑换 THB
฿730.1168
1 SILV2 兑换 TWD
NT$697.3456
1 SILV2 兑换 CHF
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HK$165.5584
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