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ESAB 价格 ($ESAB)

USD

ESAB ($ESAB) 实时价格图表

$0.052113
$0.052113$0.052113
+2.30%(1D)

今天 ESAB ($ESAB) 的价格

今天 ESAB ($ESAB) 的实时价格为 0.052113 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$ESAB 兑换 USD 的价格为实时更新。
ESAB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.50 USD
- ESAB 当天价格变化为 +2.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ESAB ($ESAB) 价格表现 USD

今天内，ESAB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00117975
在过去30天内，ESAB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0132414963
在过去60天内，ESAB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009904023
在过去90天内，ESAB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00117975+2.32%
30天$ -0.0132414963-25.40%
60天$ -0.0009904023-1.90%
90天$ 0--

ESAB ($ESAB) 价格分析

ESAB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04829697
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$ 0.052981
$ 0.052981$ 0.052981

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

+0.23%

+2.32%

-7.92%

ESAB ($ESAB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.50
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什么是ESAB ($ESAB)

It's the first community driven coin on Base blockchain, and simultaneously the first reverse coin on Base. ESAB=BASE reversed.

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ESAB ($ESAB) 资源

官网

大家还在问：关于 ESAB ($ESAB) 的其他问题

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$ESAB 兑换为当地货币

1 $ESAB 兑换 AUD
A$0.0833808
1 $ESAB 兑换 GBP
0.04221153
1 $ESAB 兑换 EUR
0.05002848
1 $ESAB 兑换 USD
$0.052113
1 $ESAB 兑换 MYR
RM0.23398737
1 $ESAB 兑换 TRY
1.85470167
1 $ESAB 兑换 JPY
¥8.129628
1 $ESAB 兑换 RUB
5.31813165
1 $ESAB 兑换 INR
4.50985902
1 $ESAB 兑换 IDR
Rp854.31133872
1 $ESAB 兑换 PHP
3.04808937
1 $ESAB 兑换 EGP
￡E.2.62336842
1 $ESAB 兑换 BRL
R$0.31684704
1 $ESAB 兑换 CAD
C$0.07504272
1 $ESAB 兑换 BDT
6.33120837
1 $ESAB 兑换 NGN
81.0461376
1 $ESAB 兑换 UAH
2.1939573
1 $ESAB 兑换 VES
Bs2.814102
1 $ESAB 兑换 PKR
Rs14.51972406
1 $ESAB 兑换 KZT
27.6459465
1 $ESAB 兑换 THB
฿1.78799703
1 $ESAB 兑换 TWD
NT$1.70774301
1 $ESAB 兑换 CHF
Fr0.04742283
1 $ESAB 兑换 HKD
HK$0.40543914
1 $ESAB 兑换 MAD
.د.م0.52321452