ERIS Arbitrage LUNA 今日价格

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) 今日实时价格为 $ 0.129866，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 ARBLUNA 兑 USD 的汇率为 $ 0.129866 每 ARBLUNA。

ERIS Arbitrage LUNA 目前市值在 $ 177,357 排名第 #-，流通供应量为 1.37M ARBLUNA。过去 24 小时内，ARBLUNA 的交易价格在 $ 0.126921（低点）和 $ 0.130611（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.606495，而历史最低价为 $ 0.088229。

短期表现方面，ARBLUNA 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +4.88%。过去一天，总交易量达到 $ 74.02。

ERIS Arbitrage LUNA（ARBLUNA）市场信息

市值 $ 177.36K$ 177.36K $ 177.36K 成交量（24H） $ 74.02$ 74.02 $ 74.02 完全稀释市值 $ 177.36K$ 177.36K $ 177.36K 流通量 1.37M 1.37M 1.37M 总供应量 1,365,697.040056 1,365,697.040056 1,365,697.040056

ERIS Arbitrage LUNA 的当前市值为 $ 177.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.02。ARBLUNA 的流通量为 1.37M，总供应量是 1365697.040056，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 177.36K。