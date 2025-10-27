Eris Amplified Luna（AMPLUNA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.176662 24H最低价 $ 0.184068 24H最高价 历史最高 $ 4.1 最低价 $ 0.07169 涨跌幅（1H） +0.48% 涨跌幅（1D） +2.95% 漲跌幅（7D） +5.17%

Eris Amplified Luna（AMPLUNA）当前实时价格为 $0.183954。过去 24 小时内，AMPLUNA 的交易价格在 $ 0.176662 至 $ 0.184068 之间波动，市场活跃度显著。AMPLUNA 的历史最高价为 $ 4.1，历史最低价为 $ 0.07169。

从短期表现来看，AMPLUNA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 +2.95%，过去 7 天内累计变动为 +5.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eris Amplified Luna（AMPLUNA）市场信息

市值 $ 538.39K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 538.39K 流通量 2.93M 总供应量 2,926,063.946092

Eris Amplified Luna 的当前市值为 $ 538.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMPLUNA 的流通量为 2.93M，总供应量是 2926063.946092，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 538.39K。