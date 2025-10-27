ErectusDAO（YUGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.189265 24H最高价 $ 0.202868 历史最高 $ 0.281013 最低价 $ 0.178234 涨跌幅（1H） +1.35% 涨跌幅（1D） +6.04% 漲跌幅（7D） +4.57%

ErectusDAO（YUGE）当前实时价格为 $0.202698。过去 24 小时内，YUGE 的交易价格在 $ 0.189265 至 $ 0.202868 之间波动，市场活跃度显著。YUGE 的历史最高价为 $ 0.281013，历史最低价为 $ 0.178234。

从短期表现来看，YUGE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.35%，过去 24 小时内变动为 +6.04%，过去 7 天内累计变动为 +4.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ErectusDAO（YUGE）市场信息

市值 $ 323.35K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 323.35K 流通量 1.60M 总供应量 1,595,241.433839235

ErectusDAO 的当前市值为 $ 323.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUGE 的流通量为 1.60M，总供应量是 1595241.433839235，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 323.35K。