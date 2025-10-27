EquitEdge（EEG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H最低价 $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H最高价 24H最低价 $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24H最高价 $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 历史最高 $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 最低价 $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

EquitEdge（EEG）当前实时价格为 $0.05005。过去 24 小时内，EEG 的交易价格在 $ 0.05005 至 $ 0.05005 之间波动，市场活跃度显著。EEG 的历史最高价为 $ 0.058283，历史最低价为 $ 0.04823955。

从短期表现来看，EEG 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EquitEdge（EEG）市场信息

市值 $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

EquitEdge 的当前市值为 $ 20.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EEG 的流通量为 400.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.02M。