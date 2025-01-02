今天 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的价格

今天 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的实时价格为 1.55 USD。目前其市值为 $ 12.59M USD。EPENDLE 兑换 USD 的价格为实时更新。

Equilibria Finance ePENDLE 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 44.64 USD

- Equilibria Finance ePENDLE 当天价格变化为 +8.87%

- 其循环供应量为 8.14M USD

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