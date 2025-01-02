Equilibria Finance ePENDLE 价格 (EPENDLE)
今天 Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) 的实时价格为 1.55 USD。目前其市值为 $ 12.59M USD。EPENDLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Equilibria Finance ePENDLE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.64 USD
- Equilibria Finance ePENDLE 当天价格变化为 +8.87%
- 其循环供应量为 8.14M USD
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今天内，Equilibria Finance ePENDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.126035。
在过去30天内，Equilibria Finance ePENDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0566825700。
在过去60天内，Equilibria Finance ePENDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4819788550。
在过去90天内，Equilibria Finance ePENDLE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6176367627090182。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.126035
|+8.87%
|30天
|$ -0.0566825700
|-3.65%
|60天
|$ +0.4819788550
|+31.10%
|90天
|$ +0.6176367627090182
|+66.24%
Equilibria Finance ePENDLE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+8.87%
+0.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.
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|1 EPENDLE 兑换 AUD
A$2.48
|1 EPENDLE 兑换 GBP
￡1.24
|1 EPENDLE 兑换 EUR
€1.488
|1 EPENDLE 兑换 USD
$1.55
|1 EPENDLE 兑换 MYR
RM6.9285
|1 EPENDLE 兑换 TRY
₺54.7305
|1 EPENDLE 兑换 JPY
¥243.288
|1 EPENDLE 兑换 RUB
₽172.05
|1 EPENDLE 兑换 INR
₹132.897
|1 EPENDLE 兑换 IDR
Rp24,999.9965
|1 EPENDLE 兑换 PHP
₱89.683
|1 EPENDLE 兑换 EGP
￡E.78.6935
|1 EPENDLE 兑换 BRL
R$9.8425
|1 EPENDLE 兑换 CAD
C$2.232
|1 EPENDLE 兑换 BDT
৳185.225
|1 EPENDLE 兑换 NGN
₦2,399.369
|1 EPENDLE 兑换 UAH
₴65.193
|1 EPENDLE 兑换 VES
Bs79.05
|1 EPENDLE 兑换 PKR
Rs431.7525
|1 EPENDLE 兑换 KZT
₸813.6415
|1 EPENDLE 兑换 THB
฿53.0565
|1 EPENDLE 兑换 TWD
NT$50.964
|1 EPENDLE 兑换 CHF
Fr1.395
|1 EPENDLE 兑换 HKD
HK$12.0435
|1 EPENDLE 兑换 MAD
.د.م15.655