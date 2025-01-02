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Equalizer DEX 价格 (EQUAL)

USD

Equalizer DEX (EQUAL) 实时价格图表

$1.13
$1.13$1.13
+27.60%(1D)

今天 Equalizer DEX (EQUAL) 的价格

今天 Equalizer DEX (EQUAL) 的实时价格为 1.13 USD。目前其市值为 $ 487.57K USD。EQUAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Equalizer DEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.12K USD
- Equalizer DEX 当天价格变化为 +27.67%
- 其循环供应量为 426.03K USD

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Equalizer DEX (EQUAL) 价格表现 USD

今天内，Equalizer DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.24469
在过去30天内，Equalizer DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0319658330
在过去60天内，Equalizer DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9956051450
在过去90天内，Equalizer DEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.962610729707816

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.24469+27.67%
30天$ -1.0319658330-91.32%
60天$ -0.9956051450-88.10%
90天$ -8.962610729707816-88.80%

Equalizer DEX (EQUAL) 价格分析

Equalizer DEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.883615
$ 0.883615$ 0.883615

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 22.57
$ 22.57$ 22.57

-3.00%

+27.67%

-35.31%

Equalizer DEX (EQUAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 487.57K
$ 487.57K$ 487.57K

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

426.03K
426.03K 426.03K

什么是Equalizer DEX (EQUAL)

Equalizer is the token for our DEX. It is used for emissions and also converts to veEQUAL for governance voting.

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Equalizer DEX (EQUAL) 资源

官网

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EQUAL 兑换为当地货币

1 EQUAL 兑换 AUD
A$1.808
1 EQUAL 兑换 GBP
0.904
1 EQUAL 兑换 EUR
1.0848
1 EQUAL 兑换 USD
$1.13
1 EQUAL 兑换 MYR
RM5.0511
1 EQUAL 兑换 TRY
39.9003
1 EQUAL 兑换 JPY
¥177.3648
1 EQUAL 兑换 RUB
125.43
1 EQUAL 兑换 INR
96.8862
1 EQUAL 兑换 IDR
Rp18,225.8039
1 EQUAL 兑换 PHP
65.3818
1 EQUAL 兑换 EGP
￡E.57.3701
1 EQUAL 兑换 BRL
R$7.1755
1 EQUAL 兑换 CAD
C$1.6272
1 EQUAL 兑换 BDT
135.035
1 EQUAL 兑换 NGN
1,749.2174
1 EQUAL 兑换 UAH
47.5278
1 EQUAL 兑换 VES
Bs57.63
1 EQUAL 兑换 PKR
Rs314.7615
1 EQUAL 兑换 KZT
593.1709
1 EQUAL 兑换 THB
฿38.6799
1 EQUAL 兑换 TWD
NT$37.1544
1 EQUAL 兑换 CHF
Fr1.017
1 EQUAL 兑换 HKD
HK$8.7801
1 EQUAL 兑换 MAD
.د.م11.413