EnteriseCoin（ENT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 最低价 $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.54% 漲跌幅（7D） -0.54%

EnteriseCoin（ENT）当前实时价格为 $0.086161。过去 24 小时内，ENT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ENT 的历史最高价为 $ 0.094847，历史最低价为 $ 0.077312。

从短期表现来看，ENT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EnteriseCoin（ENT）市场信息

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M 流通量 16.05M 16.05M 16.05M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

EnteriseCoin 的当前市值为 $ 1.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ENT 的流通量为 16.05M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.08M。