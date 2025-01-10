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Enreach 价格 (NRCH)

USD

Enreach (NRCH) 实时价格图表

$1.46
$1.46$1.46
-11.30%(1D)

今天 Enreach (NRCH) 的价格

今天 Enreach (NRCH) 的实时价格为 1.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NRCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Enreach 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.12K USD
- Enreach 当天价格变化为 -11.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Enreach (NRCH) 价格表现 USD

今天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.188033343432965
在过去30天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.2174901840
在过去60天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.6913880900
在过去90天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8412635662295366

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.188033343432965-11.38%
30天$ +3.2174901840+220.38%
60天$ +2.6913880900+184.34%
90天$ +0.8412635662295366+135.96%

Enreach (NRCH) 价格分析

Enreach 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.867565
$ 0.867565$ 0.867565

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

$ 13.05
$ 13.05$ 13.05

-0.56%

-11.38%

+284.26%

Enreach (NRCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

0.00
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什么是Enreach (NRCH)

Enreach is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO) that envisions to play a pivotal role in the adoption, realisation, development and monetisation of decentralised finance (DeFi).

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Enreach (NRCH) 资源

官网

大家还在问：关于 Enreach (NRCH) 的其他问题

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NRCH 兑换为当地货币

1 NRCH 兑换 AUD
A$2.3652
1 NRCH 兑换 GBP
1.1826
1 NRCH 兑换 EUR
1.4162
1 NRCH 兑换 USD
$1.46
1 NRCH 兑换 MYR
RM6.5554
1 NRCH 兑换 TRY
51.6986
1 NRCH 兑换 JPY
¥231.5122
1 NRCH 兑换 RUB
149.2704
1 NRCH 兑换 INR
125.6914
1 NRCH 兑换 IDR
Rp23,548.3838
1 NRCH 兑换 PHP
85.5998
1 NRCH 兑换 EGP
￡E.73.8176
1 NRCH 兑换 BRL
R$8.906
1 NRCH 兑换 CAD
C$2.1024
1 NRCH 兑换 BDT
178.0908
1 NRCH 兑换 NGN
2,263.5548
1 NRCH 兑换 UAH
61.7288
1 NRCH 兑换 VES
Bs77.38
1 NRCH 兑换 PKR
Rs406.5662
1 NRCH 兑换 KZT
770.442
1 NRCH 兑换 THB
฿50.7496
1 NRCH 兑换 TWD
NT$48.2092
1 NRCH 兑换 CHF
Fr1.3286
1 NRCH 兑换 HKD
HK$11.3588
1 NRCH 兑换 MAD
.د.م14.6584