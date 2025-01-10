Enreach 价格 (NRCH)
今天 Enreach (NRCH) 的实时价格为 1.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NRCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Enreach 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.12K USD
- Enreach 当天价格变化为 -11.38%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 NRCH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NRCH 价格信息的首选平台。
今天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.188033343432965。
在过去30天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.2174901840。
在过去60天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.6913880900。
在过去90天内，Enreach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8412635662295366。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.188033343432965
|-11.38%
|30天
|$ +3.2174901840
|+220.38%
|60天
|$ +2.6913880900
|+184.34%
|90天
|$ +0.8412635662295366
|+135.96%
Enreach 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.56%
-11.38%
+284.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Enreach is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO) that envisions to play a pivotal role in the adoption, realisation, development and monetisation of decentralised finance (DeFi).
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NRCH 兑换 AUD
A$2.3652
|1 NRCH 兑换 GBP
￡1.1826
|1 NRCH 兑换 EUR
€1.4162
|1 NRCH 兑换 USD
$1.46
|1 NRCH 兑换 MYR
RM6.5554
|1 NRCH 兑换 TRY
₺51.6986
|1 NRCH 兑换 JPY
¥231.5122
|1 NRCH 兑换 RUB
₽149.2704
|1 NRCH 兑换 INR
₹125.6914
|1 NRCH 兑换 IDR
Rp23,548.3838
|1 NRCH 兑换 PHP
₱85.5998
|1 NRCH 兑换 EGP
￡E.73.8176
|1 NRCH 兑换 BRL
R$8.906
|1 NRCH 兑换 CAD
C$2.1024
|1 NRCH 兑换 BDT
৳178.0908
|1 NRCH 兑换 NGN
₦2,263.5548
|1 NRCH 兑换 UAH
₴61.7288
|1 NRCH 兑换 VES
Bs77.38
|1 NRCH 兑换 PKR
Rs406.5662
|1 NRCH 兑换 KZT
₸770.442
|1 NRCH 兑换 THB
฿50.7496
|1 NRCH 兑换 TWD
NT$48.2092
|1 NRCH 兑换 CHF
Fr1.3286
|1 NRCH 兑换 HKD
HK$11.3588
|1 NRCH 兑换 MAD
.د.م14.6584