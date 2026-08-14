Enosys Loans CDP 今日价格

Enosys Loans CDP (CDP) 今日实时价格为 $ 0.992301，过去 24 小时内变化了 0.28%。当前 CDP 兑 USD 的汇率为 $ 0.992301 每 CDP。

Enosys Loans CDP 目前市值在 $ 3,094,422 排名第 #-，流通供应量为 3.12M CDP。过去 24 小时内，CDP 的交易价格在 $ 0.9894（低点）和 $ 0.99645（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.09，而历史最低价为 $ 0.953705。

短期表现方面，CDP 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -0.40%。过去一天，总交易量达到 $ 40.02K。

Enosys Loans CDP（CDP）市场信息

市值 $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M 成交量（24H） $ 40.02K$ 40.02K $ 40.02K 完全稀释市值 $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M 流通量 3.12M 3.12M 3.12M 总供应量 3,118,433.909040629 3,118,433.909040629 3,118,433.909040629

Enosys Loans CDP 的当前市值为 $ 3.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 40.02K。CDP 的流通量为 3.12M，总供应量是 3118433.909040629，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.09M。