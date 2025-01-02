ENKI Protocol 价格 (ENKI)
今天 ENKI Protocol (ENKI) 的实时价格为 7.54 USD。目前其市值为 $ 1.16M USD。ENKI 兑换 USD 的价格为实时更新。
ENKI Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.49K USD
- ENKI Protocol 当天价格变化为 -1.09%
- 其循环供应量为 150.00K USD
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今天内，ENKI Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.083462130973114。
在过去30天内，ENKI Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.0234902760。
在过去60天内，ENKI Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.3622618420。
在过去90天内，ENKI Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.7263837332124065。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.083462130973114
|-1.09%
|30天
|$ +4.0234902760
|+53.36%
|60天
|$ +7.3622618420
|+97.64%
|90天
|$ +3.7263837332124065
|+97.71%
ENKI Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.81%
-1.09%
-5.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.
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|1 ENKI 兑换 AUD
A$12.064
|1 ENKI 兑换 GBP
￡6.032
|1 ENKI 兑换 EUR
€7.2384
|1 ENKI 兑换 USD
$7.54
|1 ENKI 兑换 MYR
RM33.7038
|1 ENKI 兑换 TRY
₺266.2374
|1 ENKI 兑换 JPY
¥1,183.4784
|1 ENKI 兑换 RUB
₽836.94
|1 ENKI 兑换 INR
₹646.4796
|1 ENKI 兑换 IDR
Rp121,612.8862
|1 ENKI 兑换 PHP
₱436.2644
|1 ENKI 兑换 EGP
￡E.382.8058
|1 ENKI 兑换 BRL
R$47.879
|1 ENKI 兑换 CAD
C$10.8576
|1 ENKI 兑换 BDT
৳901.03
|1 ENKI 兑换 NGN
₦11,671.7692
|1 ENKI 兑换 UAH
₴317.1324
|1 ENKI 兑换 VES
Bs384.54
|1 ENKI 兑换 PKR
Rs2,100.267
|1 ENKI 兑换 KZT
₸3,957.9722
|1 ENKI 兑换 THB
฿258.0942
|1 ENKI 兑换 TWD
NT$247.9152
|1 ENKI 兑换 CHF
Fr6.786
|1 ENKI 兑换 HKD
HK$58.5858
|1 ENKI 兑换 MAD
.د.م76.154