ENIMZ 今日价格

ENIMZ (ENIMZ) 今日实时价格为 $ 0.00987727，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 ENIMZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.00987727 每 ENIMZ。

ENIMZ 目前市值在 $ 918,471 排名第 #-，流通供应量为 92.99M ENIMZ。过去 24 小时内，ENIMZ 的交易价格在 $ 0.00981453（低点）和 $ 0.00988509（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02979543，而历史最低价为 $ 0.00824487。

短期表现方面，ENIMZ 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -1.46%。过去一天，总交易量达到 $ 836.62。

ENIMZ（ENIMZ）市场信息

市值 $ 918.47K$ 918.47K $ 918.47K 成交量（24H） $ 836.62$ 836.62 $ 836.62 完全稀释市值 $ 918.47K$ 918.47K $ 918.47K 流通量 92.99M 92.99M 92.99M 总供应量 92,988,325.81719533 92,988,325.81719533 92,988,325.81719533

ENIMZ 的当前市值为 $ 918.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 836.62。ENIMZ 的流通量为 92.99M，总供应量是 92988325.81719533，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 918.47K。