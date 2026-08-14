ENIDOG 今日价格

ENIDOG (ENIDOG) 今日实时价格为 $ 0,00146667，过去 24 小时内变化了 0,59%。当前 ENIDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0,00146667 每 ENIDOG。

ENIDOG 目前市值在 $ 139 687 排名第 #-，流通供应量为 95,24M ENIDOG。过去 24 小时内，ENIDOG 的交易价格在 $ 0,00145416（低点）和 $ 0,0014754（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00552283，而历史最低价为 $ 0,00108899。

短期表现方面，ENIDOG 在过去一小时内波动了 -0,01%，过去7 天内波动了 +11,68%。过去一天，总交易量达到 $ 263,37。

ENIDOG（ENIDOG）市场信息

市值 $ 139,69K$ 139,69K $ 139,69K 成交量（24H） $ 263,37$ 263,37 $ 263,37 完全稀释市值 $ 139,69K$ 139,69K $ 139,69K 流通量 95,24M 95,24M 95,24M 总供应量 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192

ENIDOG 的当前市值为 $ 139,69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 263,37。ENIDOG 的流通量为 95,24M，总供应量是 95240884.84729192，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 139,69K。