Engines of Fury 今日价格

Engines of Fury (FURY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FURY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FURY。

Engines of Fury 目前市值在 $ 15,258.96 排名第 #-，流通供应量为 58.35M FURY。过去 24 小时内，FURY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.943593，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FURY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.58%。过去一天，总交易量达到 $ 1.99。

Engines of Fury（FURY）市场信息

市值 $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K 成交量（24H） $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 完全稀释市值 $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K 流通量 58.35M 58.35M 58.35M 总供应量 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

Engines of Fury 的当前市值为 $ 15.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.99。FURY 的流通量为 58.35M，总供应量是 119000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.68K。