Energy Select Sector SPDR Fund xStock 今日价格

Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) 今日实时价格为 $ 60.75，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 XLEX 兑 USD 的汇率为 $ 60.75 每 XLEX。

Energy Select Sector SPDR Fund xStock 目前市值在 $ 476,838 排名第 #-，流通供应量为 7.85K XLEX。过去 24 小时内，XLEX 的交易价格在 $ 60.5（低点）和 $ 61.29（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 156.96，而历史最低价为 $ 53.04。

短期表现方面，XLEX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +4.50%。过去一天，总交易量达到 $ 649.98。

Energy Select Sector SPDR Fund xStock（XLEX）市场信息

市值 $ 476.84K$ 476.84K $ 476.84K 成交量（24H） $ 649.98$ 649.98 $ 649.98 完全稀释市值 $ 69.68M$ 69.68M $ 69.68M 流通量 7.85K 7.85K 7.85K 总供应量 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306 1,147,030.326617306

Energy Select Sector SPDR Fund xStock 的当前市值为 $ 476.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 649.98。XLEX 的流通量为 7.85K，总供应量是 1147030.326617306，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.68M。