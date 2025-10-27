ENERGY COIN（ENERGY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00208531 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.95%

ENERGY COIN（ENERGY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ENERGY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ENERGY 的历史最高价为 $ 0.00208531，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ENERGY 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +0.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ENERGY COIN（ENERGY）市场信息

市值 $ 14.47K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 14.47K 流通量 999.81M 总供应量 999,809,814.474429

ENERGY COIN 的当前市值为 $ 14.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ENERGY 的流通量为 999.81M，总供应量是 999809814.474429，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.47K。