Energy 的当前市场价格是多少？

Energy 的价值为 ¥0.0158339629522691190000，在过去 24 小时内变动了 0.16%。这反映了全球加密货币市场最新的供需状况。

$NRG 有多少个独立持有者？

链上持有者有 -- 个，这表明 $NRG 的分布情况和社区接受度。持有者数量的增加通常被视为网络参与度增强或长期兴趣增加的信号。

Energy 在其原生区块链上的活跃度如何？

作为 -- 上的代币，其活跃度受钱包交互、网络费用、质押行为和智能合约使用情况的影响。活跃度的提高可能与更高的交易量或新兴生态系统的发展相关。

$NRG 的总流通供应量是多少？

流通供应量为 981663150.628524，这直接影响代币的稀缺性和估值。供应变化可能由发行、销毁或解锁计划引起。

Energy 的 24 小时交易量是多少？

Energy 在过去一天产生了 ¥-- 的交易量，这表明该资产的交易活跃度和流动性深度。

$NRG 相对于 Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem 竞争对手的表现如何？

与 Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem 板块的其他资产相比，$NRG 的发展势头受到市场情绪、投资者接受度和与 -- 相关的链上指标的影响。