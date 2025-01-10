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Energi Dollar 价格 (USDE)

USD

Energi Dollar (USDE) 实时价格图表

$0.989421
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-1.50%(1D)

今天 Energi Dollar (USDE) 的价格

今天 Energi Dollar (USDE) 的实时价格为 0.989421 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Energi Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 52.00 USD
- Energi Dollar 当天价格变化为 -1.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Energi Dollar (USDE) 价格表现 USD

今天内，Energi Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0158413527742117
在过去30天内，Energi Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0102286342
在过去60天内，Energi Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048668629
在过去90天内，Energi Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017326221010658

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0158413527742117-1.57%
30天$ -0.0102286342-1.03%
60天$ -0.0048668629-0.49%
90天$ -0.017326221010658-1.72%

Energi Dollar (USDE) 价格分析

Energi Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.978302
$ 0.978302$ 0.978302

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

+0.38%

-1.57%

+0.19%

Energi Dollar (USDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.00
$ 52.00$ 52.00

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什么是Energi Dollar (USDE)

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Energi Dollar (USDE) 资源

官网

大家还在问：关于 Energi Dollar (USDE) 的其他问题

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USDE 兑换为当地货币

1 USDE 兑换 AUD
A$1.60286202
1 USDE 兑换 GBP
0.80143101
1 USDE 兑换 EUR
0.95973837
1 USDE 兑换 USD
$0.989421
1 USDE 兑换 MYR
RM4.44250029
1 USDE 兑换 TRY
35.03539761
1 USDE 兑换 JPY
¥156.89248797
1 USDE 兑换 RUB
101.14850883
1 USDE 兑换 INR
85.17925389
1 USDE 兑换 IDR
Rp15,958.40099163
1 USDE 兑换 PHP
58.00975323
1 USDE 兑换 EGP
￡E.50.02512576
1 USDE 兑换 BRL
R$6.0354681
1 USDE 兑换 CAD
C$1.42476624
1 USDE 兑换 BDT
120.68957358
1 USDE 兑换 NGN
1,533.97852998
1 USDE 兑换 UAH
41.83271988
1 USDE 兑换 VES
Bs52.439313
1 USDE 兑换 PKR
Rs275.52406587
1 USDE 兑换 KZT
522.1174617
1 USDE 兑换 THB
฿34.39227396
1 USDE 兑换 TWD
NT$32.67068142
1 USDE 兑换 CHF
Fr0.90037311
1 USDE 兑换 HKD
HK$7.69769538
1 USDE 兑换 MAD
.د.م9.93378684