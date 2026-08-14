Emulites 今日价格

Emulites (EMULITES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EMULITES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EMULITES。

Emulites 目前市值在 $ 9,978.23 排名第 #-，流通供应量为 999.22M EMULITES。过去 24 小时内，EMULITES 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00466691，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EMULITES 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.92%。过去一天，总交易量达到 --。

Emulites（EMULITES）市场信息

市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 999.22M 999.22M 999.22M 总供应量 999,222,134.739844 999,222,134.739844 999,222,134.739844

Emulites 的当前市值为 $ 9.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EMULITES 的流通量为 999.22M，总供应量是 999222134.739844，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.98K。