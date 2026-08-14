Emorya Finance 今日价格

Emorya Finance (EMR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.38%。当前 EMR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EMR。

Emorya Finance 目前市值在 $ 142,710 排名第 #-，流通供应量为 947.90M EMR。过去 24 小时内，EMR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04461771，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EMR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +29.20%。过去一天，总交易量达到 $ 464.93。

Emorya Finance（EMR）市场信息

市值 $ 142.71K$ 142.71K $ 142.71K 成交量（24H） $ 464.93$ 464.93 $ 464.93 完全稀释市值 $ 150.56K$ 150.56K $ 150.56K 流通量 947.90M 947.90M 947.90M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Emorya Finance 的当前市值为 $ 142.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 464.93。EMR 的流通量为 947.90M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.56K。