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EminGunSirer 价格 (EGS)

USD

EminGunSirer (EGS) 实时价格图表

$0.233028
$0.233028$0.233028
+1.90%(1D)

今天 EminGunSirer (EGS) 的价格

今天 EminGunSirer (EGS) 的实时价格为 0.233028 USD。目前其市值为 $ 14.49K USD。EGS 兑换 USD 的价格为实时更新。
EminGunSirer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.03 USD
- EminGunSirer 当天价格变化为 +1.99%
- 其循环供应量为 62.16K USD

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EminGunSirer (EGS) 价格表现 USD

今天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00455418
在过去30天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0439781160
在过去60天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0114128259
在过去90天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03410308341387554

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00455418+1.99%
30天$ -0.0439781160-18.87%
60天$ -0.0114128259-4.89%
90天$ +0.03410308341387554+17.14%

EminGunSirer (EGS) 价格分析

EminGunSirer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.227103
$ 0.227103$ 0.227103

$ 0.23354
$ 0.23354$ 0.23354

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

--

+1.99%

-3.75%

EminGunSirer (EGS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 14.49K
$ 14.49K$ 14.49K

$ 8.03
$ 8.03$ 8.03

62.16K
62.16K 62.16K

什么是EminGunSirer (EGS)

$EGS is the superior meme coin on avalanche named after the legendary Emin Gun Sirer.

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EminGunSirer (EGS) 资源

官网

大家还在问：关于 EminGunSirer (EGS) 的其他问题

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EGS 兑换为当地货币

1 EGS 兑换 AUD
A$0.37517508
1 EGS 兑换 GBP
0.18875268
1 EGS 兑换 EUR
0.22603716
1 EGS 兑换 USD
$0.233028
1 EGS 兑换 MYR
RM1.04629572
1 EGS 兑换 TRY
8.25618204
1 EGS 兑换 JPY
¥36.7834698
1 EGS 兑换 RUB
23.61505752
1 EGS 兑换 INR
20.02642632
1 EGS 兑换 IDR
Rp3,758.51560284
1 EGS 兑换 PHP
13.62281688
1 EGS 兑换 EGP
￡E.11.7795654
1 EGS 兑换 BRL
R$1.40748912
1 EGS 兑换 CAD
C$0.33556032
1 EGS 兑换 BDT
28.42475544
1 EGS 兑换 NGN
360.72268344
1 EGS 兑换 UAH
9.87805692
1 EGS 兑换 VES
Bs12.350484
1 EGS 兑换 PKR
Rs64.98218808
1 EGS 兑换 KZT
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1 EGS 兑换 THB
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1 EGS 兑换 TWD
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1 EGS 兑换 CHF
Fr0.21205548
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HK$1.81295784
1 EGS 兑换 MAD
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