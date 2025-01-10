EminGunSirer 价格 (EGS)
今天 EminGunSirer (EGS) 的实时价格为 0.233028 USD。目前其市值为 $ 14.49K USD。EGS 兑换 USD 的价格为实时更新。
EminGunSirer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.03 USD
- EminGunSirer 当天价格变化为 +1.99%
- 其循环供应量为 62.16K USD
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今天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00455418。
在过去30天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0439781160。
在过去60天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0114128259。
在过去90天内，EminGunSirer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03410308341387554。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00455418
|+1.99%
|30天
|$ -0.0439781160
|-18.87%
|60天
|$ -0.0114128259
|-4.89%
|90天
|$ +0.03410308341387554
|+17.14%
EminGunSirer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.99%
-3.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$EGS is the superior meme coin on avalanche named after the legendary Emin Gun Sirer.
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|1 EGS 兑换 AUD
A$0.37517508
|1 EGS 兑换 GBP
￡0.18875268
|1 EGS 兑换 EUR
€0.22603716
|1 EGS 兑换 USD
$0.233028
|1 EGS 兑换 MYR
RM1.04629572
|1 EGS 兑换 TRY
₺8.25618204
|1 EGS 兑换 JPY
¥36.7834698
|1 EGS 兑换 RUB
₽23.61505752
|1 EGS 兑换 INR
₹20.02642632
|1 EGS 兑换 IDR
Rp3,758.51560284
|1 EGS 兑换 PHP
₱13.62281688
|1 EGS 兑换 EGP
￡E.11.7795654
|1 EGS 兑换 BRL
R$1.40748912
|1 EGS 兑换 CAD
C$0.33556032
|1 EGS 兑换 BDT
৳28.42475544
|1 EGS 兑换 NGN
₦360.72268344
|1 EGS 兑换 UAH
₴9.87805692
|1 EGS 兑换 VES
Bs12.350484
|1 EGS 兑换 PKR
Rs64.98218808
|1 EGS 兑换 KZT
₸122.51680128
|1 EGS 兑换 THB
฿8.06043852
|1 EGS 兑换 TWD
NT$7.68060288
|1 EGS 兑换 CHF
Fr0.21205548
|1 EGS 兑换 HKD
HK$1.81295784
|1 EGS 兑换 MAD
.د.م2.34426168