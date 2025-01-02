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Ember Sword 价格 (EMBER)

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Ember Sword (EMBER) 实时价格图表

$0.00703821
$0.00703821$0.00703821
+3.40%(1D)

今天 Ember Sword (EMBER) 的价格

今天 Ember Sword (EMBER) 的实时价格为 0.00703821 USD。目前其市值为 $ 941.90K USD。EMBER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ember Sword 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 248.88 USD
- Ember Sword 当天价格变化为 +3.44%
- 其循环供应量为 133.90M USD

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Ember Sword (EMBER) 价格表现 USD

今天内，Ember Sword 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023385
在过去30天内，Ember Sword 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018028367
在过去60天内，Ember Sword 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012357069
在过去90天内，Ember Sword 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000285622168198241

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023385+3.44%
30天$ -0.0018028367-25.61%
60天$ +0.0012357069+17.56%
90天$ -0.000285622168198241-3.89%

Ember Sword (EMBER) 价格分析

Ember Sword 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00680194
$ 0.00680194$ 0.00680194

$ 0.0073444
$ 0.0073444$ 0.0073444

$ 0.068026
$ 0.068026$ 0.068026

+3.01%

+3.44%

-0.72%

Ember Sword (EMBER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 941.90K
$ 941.90K$ 941.90K

$ 248.88
$ 248.88$ 248.88

133.90M
133.90M 133.90M

什么是Ember Sword (EMBER)

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Ember Sword (EMBER) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ember Sword (EMBER) 的其他问题

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$0.00703821
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RM0.0314607987
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