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Elosys 价格 (ELO)

USD

Elosys (ELO) 实时价格图表

$0.00251423
$0.00251423$0.00251423
-51.70%(1D)

今天 Elosys (ELO) 的价格

今天 Elosys (ELO) 的实时价格为 0.00251423 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ELO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Elosys 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.70 USD
- Elosys 当天价格变化为 -51.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Elosys (ELO) 价格表现 USD

今天内，Elosys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002698413737098896
在过去30天内，Elosys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005637336
在过去60天内，Elosys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000683676
在过去90天内，Elosys 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000558044200892968

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.002698413737098896-51.76%
30天$ -0.0005637336-22.42%
60天$ +0.0000683676+2.72%
90天$ -0.000558044200892968-18.16%

Elosys (ELO) 价格分析

Elosys 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00248631
$ 0.00248631$ 0.00248631

$ 0.00521264
$ 0.00521264$ 0.00521264

$ 0.319753
$ 0.319753$ 0.319753

-0.51%

-51.76%

+12.86%

Elosys (ELO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.70
$ 18.70$ 18.70

0.00
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什么是Elosys (ELO)

Elosys is a decentralized blockchain delivering truly anonymous, untraceable transactions. Built on PoW consensus and zkSNARKs data protection protocol for total confidentiality (Zero Knowledge Proof).

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Elosys (ELO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Elosys (ELO) 的其他问题

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ELO 兑换为当地货币

1 ELO 兑换 AUD
A$0.004022768
1 ELO 兑换 GBP
0.0020365263
1 ELO 兑换 EUR
0.0024136608
1 ELO 兑换 USD
$0.00251423
1 ELO 兑换 MYR
RM0.0112386081
1 ELO 兑换 TRY
0.089506588
1 ELO 兑换 JPY
¥0.3909376227
1 ELO 兑换 RUB
0.2539120877
1 ELO 兑换 INR
0.2175060373
1 ELO 兑换 IDR
Rp41.2168786512
1 ELO 兑换 PHP
0.1469316012
1 ELO 兑换 EGP
￡E.0.1264909113
1 ELO 兑换 BRL
R$0.0151608069
1 ELO 兑换 CAD
C$0.0036204912
1 ELO 兑换 BDT
0.3065600639
1 ELO 兑换 NGN
3.9040712017
1 ELO 兑换 UAH
0.1061759329
1 ELO 兑换 VES
Bs0.13576842
1 ELO 兑换 PKR
Rs0.7011181778
1 ELO 兑换 KZT
1.333799015
1 ELO 兑换 THB
฿0.0856095315
1 ELO 兑换 TWD
NT$0.0823158902
1 ELO 兑换 CHF
Fr0.002262807
1 ELO 兑换 HKD
HK$0.0195607094
1 ELO 兑换 MAD
.د.م0.0251925846