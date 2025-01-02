Elons Pet Snail 价格 (GARY)
今天 Elons Pet Snail (GARY) 的实时价格为 0.01646652 USD。目前其市值为 $ 724.53K USD。GARY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Elons Pet Snail 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 229.09K USD
- Elons Pet Snail 当天价格变化为 +148.49%
- 其循环供应量为 44.00M USD
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今天内，Elons Pet Snail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00983977。
在过去30天内，Elons Pet Snail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028936928。
在过去60天内，Elons Pet Snail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Elons Pet Snail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00983977
|+148.49%
|30天
|$ -0.0028936928
|-17.57%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Elons Pet Snail 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+7.72%
+148.49%
+86.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.
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|1 GARY 兑换 AUD
A$0.026346432
|1 GARY 兑换 GBP
￡0.013173216
|1 GARY 兑换 EUR
€0.0158078592
|1 GARY 兑换 USD
$0.01646652
|1 GARY 兑换 MYR
RM0.0736053444
|1 GARY 兑换 TRY
₺0.5814328212
|1 GARY 兑换 JPY
¥2.5845849792
|1 GARY 兑换 RUB
₽1.82778372
|1 GARY 兑换 INR
₹1.4118394248
|1 GARY 兑换 IDR
Rp265.5889950756
|1 GARY 兑换 PHP
₱0.9527528472
|1 GARY 兑换 EGP
￡E.0.8360052204
|1 GARY 兑换 BRL
R$0.104562402
|1 GARY 兑换 CAD
C$0.0237117888
|1 GARY 兑换 BDT
৳1.96774914
|1 GARY 兑换 NGN
₦25.4898436296
|1 GARY 兑换 UAH
₴0.6925818312
|1 GARY 兑换 VES
Bs0.83979252
|1 GARY 兑换 PKR
Rs4.586749146
|1 GARY 兑换 KZT
₸8.6437703436
|1 GARY 兑换 THB
฿0.5636489796
|1 GARY 兑换 TWD
NT$0.5414191776
|1 GARY 兑换 CHF
Fr0.014819868
|1 GARY 兑换 HKD
HK$0.1279448604
|1 GARY 兑换 MAD
.د.م0.166311852