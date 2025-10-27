Elon Trump Fart（ETF500）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.12% 涨跌幅（1D） -2.21% 漲跌幅（7D） -27.63% 漲跌幅（7D） -27.63%

Elon Trump Fart（ETF500）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ETF500 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ETF500 的历史最高价为 $ 0.04275891，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ETF500 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.12%，过去 24 小时内变动为 -2.21%，过去 7 天内累计变动为 -27.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Elon Trump Fart（ETF500）市场信息

市值 $ 179.80K$ 179.80K $ 179.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 179.80K$ 179.80K $ 179.80K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,884,367.220371 999,884,367.220371 999,884,367.220371

Elon Trump Fart 的当前市值为 $ 179.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ETF500 的流通量为 999.88M，总供应量是 999884367.220371，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.80K。