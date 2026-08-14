ELLIE 今日价格

ELLIE (ELLIE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.24%。当前 ELLIE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELLIE。

ELLIE 目前市值在 $ 22,176 排名第 #-，流通供应量为 999.78M ELLIE。过去 24 小时内，ELLIE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0033953，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELLIE 在过去一小时内波动了 +22.09%，过去7 天内波动了 -20.06%。过去一天，总交易量达到 --。

ELLIE（ELLIE）市场信息

市值 $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,777,229.8256439 999,777,229.8256439 999,777,229.8256439

ELLIE 的当前市值为 $ 22.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELLIE 的流通量为 999.78M，总供应量是 999777229.8256439，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.18K。