Elk Finance 今日价格

Elk Finance (ELK) 今日实时价格为 $ 0.00776834，过去 24 小时内变化了 1.04%。当前 ELK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00776834 每 ELK。

Elk Finance 目前市值在 $ 125,359 排名第 #-，流通供应量为 16.13M ELK。过去 24 小时内，ELK 的交易价格在 $ 0.00773489（低点）和 $ 0.00799013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.03，而历史最低价为 $ 0.00738493。

短期表现方面，ELK 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -2.09%。过去一天，总交易量达到 $ 188.79。

Elk Finance（ELK）市场信息

市值 $ 125.36K$ 125.36K $ 125.36K 成交量（24H） $ 188.79$ 188.79 $ 188.79 完全稀释市值 $ 329.63K$ 329.63K $ 329.63K 流通量 16.13M 16.13M 16.13M 总供应量 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

Elk Finance 的当前市值为 $ 125.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 188.79。ELK 的流通量为 16.13M，总供应量是 42424242.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 329.63K。