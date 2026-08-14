Eliza 今日价格

Eliza (ELIZA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 ELIZA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELIZA。

Eliza 目前市值在 $ 117,754 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M ELIZA。过去 24 小时内，ELIZA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.165555，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELIZA 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +1.94%。过去一天，总交易量达到 $ 24.02。

Eliza（ELIZA）市场信息

市值 $ 117.75K$ 117.75K $ 117.75K 成交量（24H） $ 24.02$ 24.02 $ 24.02 完全稀释市值 $ 117.75K$ 117.75K $ 117.75K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

Eliza 的当前市值为 $ 117.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.02。ELIZA 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997750.54，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 117.75K。