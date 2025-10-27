Eli Lilly xStock（LLYX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 825.5 $ 825.5 $ 825.5 24H最低价 $ 829.19 $ 829.19 $ 829.19 24H最高价 24H最低价 $ 825.5$ 825.5 $ 825.5 24H最高价 $ 829.19$ 829.19 $ 829.19 历史最高 $ 868.14$ 868.14 $ 868.14 最低价 $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 涨跌幅（1H） +0.25% 涨跌幅（1D） +0.28% 漲跌幅（7D） +3.04% 漲跌幅（7D） +3.04%

Eli Lilly xStock（LLYX）当前实时价格为 $829.04。过去 24 小时内，LLYX 的交易价格在 $ 825.5 至 $ 829.19 之间波动，市场活跃度显著。LLYX 的历史最高价为 $ 868.14，历史最低价为 $ 624.79。

从短期表现来看，LLYX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.25%，过去 24 小时内变动为 +0.28%，过去 7 天内累计变动为 +3.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eli Lilly xStock（LLYX）市场信息

市值 $ 279.52K$ 279.52K $ 279.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.69M$ 17.69M $ 17.69M 流通量 337.27 337.27 337.27 总供应量 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

Eli Lilly xStock 的当前市值为 $ 279.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LLYX 的流通量为 337.27，总供应量是 21342.925497754，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.69M。