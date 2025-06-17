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ElectroSwap 价格 (BOLT)

USD

ElectroSwap (BOLT) 实时价格图表

$0.00517248
$0.00517248$0.00517248
-4.70%(1D)

今天 ElectroSwap (BOLT) 的价格

今天 ElectroSwap (BOLT) 的实时价格为 0.00517248 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOLT 兑换 USD 的价格为实时更新。
ElectroSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.76K USD
- ElectroSwap 当天价格变化为 -4.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ElectroSwap (BOLT) 价格表现 USD

今天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000255352652187497
在过去30天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021380684
在过去60天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0082268149
在过去90天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024882159500768354

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000255352652187497-4.70%
30天$ +0.0021380684+41.34%
60天$ +0.0082268149+159.05%
90天$ +0.0024882159500768354+92.70%

ElectroSwap (BOLT) 价格分析

ElectroSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00514031
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$ 0.00551298
$ 0.00551298$ 0.00551298

$ 0.00784348
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-4.70%

-8.14%

ElectroSwap (BOLT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.76K
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什么是ElectroSwap (BOLT)

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ElectroSwap (BOLT) 资源

官网

ElectroSwap（BOLT）代币经济

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大家还在问：关于 ElectroSwap (BOLT) 的其他问题

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BOLT 兑换为当地货币

1 BOLT 兑换 VND
136.1138112
1 BOLT 兑换 AUD
A$0.0079138944
1 BOLT 兑换 GBP
0.0037759104
1 BOLT 兑换 EUR
0.0044483328
1 BOLT 兑换 USD
$0.00517248
1 BOLT 兑换 MYR
RM0.0219313152
1 BOLT 兑换 TRY
0.2037439872
1 BOLT 兑换 JPY
¥0.7478888832
1 BOLT 兑换 RUB
0.4054707072
1 BOLT 兑换 INR
0.4461264
1 BOLT 兑换 IDR
Rp84.7947405312
1 BOLT 兑换 KRW
7.05655584
1 BOLT 兑换 PHP
0.2937451392
1 BOLT 兑换 EGP
￡E.0.2594515968
1 BOLT 兑换 BRL
R$0.0283969152
1 BOLT 兑换 CAD
C$0.006982848
1 BOLT 兑换 BDT
0.6322839552
1 BOLT 兑换 NGN
7.9945333632
1 BOLT 兑换 UAH
0.2148130944
1 BOLT 兑换 VES
Bs0.52759296
1 BOLT 兑换 PKR
Rs1.464846336
1 BOLT 兑换 KZT
2.651154624
1 BOLT 兑换 THB
฿0.1681056
1 BOLT 兑换 TWD
NT$0.1526398848
1 BOLT 兑换 AED
د.إ0.0189830016
1 BOLT 兑换 CHF
Fr0.0041897088
1 BOLT 兑换 HKD
HK$0.0405522432
1 BOLT 兑换 MAD
.د.م0.047069568
1 BOLT 兑换 MXN
$0.0979667712