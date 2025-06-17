ElectroSwap 价格 (BOLT)
今天 ElectroSwap (BOLT) 的实时价格为 0.00517248 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOLT 兑换 USD 的价格为实时更新。
ElectroSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.76K USD
- ElectroSwap 当天价格变化为 -4.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000255352652187497。
在过去30天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021380684。
在过去60天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0082268149。
在过去90天内，ElectroSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024882159500768354。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000255352652187497
|-4.70%
|30天
|$ +0.0021380684
|+41.34%
|60天
|$ +0.0082268149
|+159.05%
|90天
|$ +0.0024882159500768354
|+92.70%
ElectroSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-4.70%
-8.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BOLT 兑换 VND
₫136.1138112
|1 BOLT 兑换 AUD
A$0.0079138944
|1 BOLT 兑换 GBP
￡0.0037759104
|1 BOLT 兑换 EUR
€0.0044483328
|1 BOLT 兑换 USD
$0.00517248
|1 BOLT 兑换 MYR
RM0.0219313152
|1 BOLT 兑换 TRY
₺0.2037439872
|1 BOLT 兑换 JPY
¥0.7478888832
|1 BOLT 兑换 RUB
₽0.4054707072
|1 BOLT 兑换 INR
₹0.4461264
|1 BOLT 兑换 IDR
Rp84.7947405312
|1 BOLT 兑换 KRW
₩7.05655584
|1 BOLT 兑换 PHP
₱0.2937451392
|1 BOLT 兑换 EGP
￡E.0.2594515968
|1 BOLT 兑换 BRL
R$0.0283969152
|1 BOLT 兑换 CAD
C$0.006982848
|1 BOLT 兑换 BDT
৳0.6322839552
|1 BOLT 兑换 NGN
₦7.9945333632
|1 BOLT 兑换 UAH
₴0.2148130944
|1 BOLT 兑换 VES
Bs0.52759296
|1 BOLT 兑换 PKR
Rs1.464846336
|1 BOLT 兑换 KZT
₸2.651154624
|1 BOLT 兑换 THB
฿0.1681056
|1 BOLT 兑换 TWD
NT$0.1526398848
|1 BOLT 兑换 AED
د.إ0.0189830016
|1 BOLT 兑换 CHF
Fr0.0041897088
|1 BOLT 兑换 HKD
HK$0.0405522432
|1 BOLT 兑换 MAD
.د.م0.047069568
|1 BOLT 兑换 MXN
$0.0979667712